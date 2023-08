Sulla rete fissa poteva andare molto peggio, la divisione di Tim

Poteva andare peggio, molto peggio. Dal cilindro del governo poteva uscire la rete unica delle telecomunicazioni in mano allo stato, come aveva annunciato Alessio Butti. Invece, l’accordo di massima raggiunto da Giancarlo Giorgetti prevede che la società nella quale far confluire la rete fissa di Tim sia posseduta per oltre due terzi dal fondo americano Kkr. Il ministero dell’Economia entra con il 20 per cento, il resto ad altri due soggetti pubblici: il fondo F2i e poi Cdp – che entra con il 3 per cento soltanto, perché non solo è azionista di Tim con il 9,8 per cento, ma è già proprietaria del 60 per cento di Open Fiber, la rete rivale – mentre il resto è del fondo australiano Macquarie.

