Bollare Meloni come fascista solo per provare a sentirsi virtuosi comunisti

Quanto è difficile per Schlein e gli altri fare opposizione, ma allo stesso tempo continuare a non leggere nulla

Con il governo della Meloni una sinistra irrigidita e insieme vacua come farà a convivere e a trovare le energie per fare opposizione, opposizione e ancora opposizione? I suoi politici hanno molte formule da ripetere e già lo fanno. Ma come dicono i filosofi della politica, le idee e i luoghi comuni non bastano, ci vogliono i miti, i sogni, gli abracadabra, le bandiere. La faccenda, quindi, deve passare nelle mani degli artisti. Bisogna dire che il governo Meloni è solo neofascista e così ritrovare la forza di proclamare se stessi felicemente, eternamente comunisti. Eternamente cioè assurdamente, se è vero che l’eternità è il contrario della storia. Di felicità però i comunismi ne hanno elargita ben poca e quasi sempre in forma di sogni e di miti. Ecco perciò che si torna al “sole dell’avvenire”, senza scomodarsi a ridare un’occhiata ai fatti avvenuti. Marx ed Engels sarebbero scandalizzati da tanta leggerezza, loro che il socialismo utopistico lo hanno criticato e rifiutato. Secondo loro, studiare un po’ non aveva mai fatto male a nessuno.