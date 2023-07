FdI caccia Saviano dalla Rai e trasforma uno scrittore in crisi di idee in un martire

Come fare di Bombolo un fiore del male, questa è la censura all’italiana. E la cacciata di Roberto Saviano dalla Rai ora torna in faccia a FdI come uno sputo controvento. Non c’è infatti artista italiano, scrittore, vero o falso, ispirato o disperato che sia, il quale non cerchi come in sogno una splendida censura da parte del governo di qualsiasi risma e colore esso sia. E ieri un plotone di sergenti censori, di zelanti interpreti d’altrui malumori, l’ha spuntata sui dirigenti della Rai che non hanno saputo resistere: la trasmissione di Saviano, già confezionata e registrata, non andrà in onda. Costretta prima a sollevare Filippo Facci dalla conduzione tv per una frase infelice che non era piaciuta alla sinistra, la Rai è stata ora costretta a sollevare anche Saviano che aveva insultato Giorgia Meloni e Matteo Salvini. “Ma come Facci lo cacciate e Saviano no?”.

