Il fumetto divenuto arte di governo

Meloni come Minnie, Santanchè come Eva Kant, il presidente del Senato Dylan Dog, il ministro della Difesa manga. Come fantasie e nuvolette sono diventate espressione dell’attualità politica

Una presidenta minuta che si lamenta dei tacchi in conferenza stampa, perché indolenziscono i piedi, e poi entra e esce fulminea da una photo-op con i cosiddetti grandi della Terra, è un fumetto Disney. Minnie. Una ministra del Turismo che si difende in Parlamento chiamando in causa perentoriamente chi ha prenotato un lettino nel suo stabilimento balneare è un fumetto di Angela e Luciana Giussani. Eva Kant, maestra del mascheramento. Un presidente del Senato che “interroga” suo figlio su una seria circostanza penale notturna è un fumetto horror, non si dica un manga, ma almeno un Dylan Dog indagatore dell’incubo. Un ministro della Difesa gigantesco che mette la sua mole e sapienza democristiana al servizio del fascismo liberale, mentre gli scoppiettano intorno le armi e sfavillano le parate, è un fumetto. Un Titano dark fantasy scritto da Hajime Isayama. Anche chi non conosca i codici espressivi del fumetto sa che il racconto illustrato con le sue nuvolette di parole perfino troppo semplici, tipo quelle di un Delmastro Delle Vedove o di un Donzelli, condòmini fumettistici parecchio anche loro, non vogliono saperne di essere considerati una letteratura minore: i giornaletti o albi, le historietas o comic book, sono per molti parte decisiva dell’universo culturale del Novecento, e prima e oltre il limite del secolo hanno una lunga storia, sono un trionfo modernista e contemporaneista della semiologia. Non c’è dunque banale irrisione delle istituzioni nella considerazione fumettistica della nostra attualità politica.