Santanchè si difende in un'Aula estiva e svogliata. Scene dal Senato 

A un certo punto il capogruppo della Lega, Massimiliano Romeo, prende la parola nell’Aula del Senato e si rivolge all’opposizione ricordando che loro non erano stati garantisti con Matteo Salvini intorno alla questione della nave Diciotti. Quando il capo della Lega era ministro dell’Interno. E glielo dice così: “Non avete esitato a mandare a processo Salvini perché agiva da ministro in difesa dei propri confini”. I confini di Matteo Salvini. Bisogna proprio immaginarseli. Dalla cintola alle scarpe? Dalla punta dei capelli al risvolto dei pantaloni? Poco prima aveva preso la parola il senatore Pierantonio Zanettin, di Forza Italia. Il quale, ricordando che il ministro Daniela Santanchè, protagonista del dibattito, aveva usato come garanzia per tenere in piedi le sue aziende la villa su tre piani che possiede in centro a Milano, pensa di sottolineare con alcune riflettute parole lo spirito di abnegazione imprenditoriale di Santanchè. Queste parole, testuali: “L’aver messo a rischio la sua casa la mette in sintonia con il paese”. La casa da sei milioni di euro. In sintonia col paese.

