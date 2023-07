Denunciato per violenza sessuale il figlio di Ignazio La Russa

Una ragazza di 22 anni accusa Leonardo Apache, figlio 19enne del presidente del Senato, di averla violentata dopo una serata in discoteca a Milano. La difesa: "Nessuna costrizione"

Una ragazza di 22 anni ha sporto denuncia per violenza sessuale nei confronti di Leonardo Apache La Russa, il figlio 19enne del presidente del Senato, Ignazio La Russa. Il caso, raccontato dal Corriere della Sera, risale allo scorso maggio: secondo la ricostruzione la donna avrebbe raccontato agli inquirenti di essere stata violentata dopo una serata trascorsa in una discoteca di Milano. Al risveglio, si sarebbe trovata nell'appartamento della famiglia La Russa senza alcun ricordo della notte. Il fascicolo è stato aperto dalla pm della procura di Milano Rosaria Stagnaro.

Alle accuse il legale della famiglia La Russa ha risposto negando ogni tipo di violenza o costrizione. "Sembra che la giovane si riferisca a una notte nella quale ad avviso di Leonardo non vi fu alcuna forma di costrizione: è stata d’accordo nel trascorrere il dopo discoteca con il mio assistito, liberamente andando con lui a casa sua, passando la notte e rimanendo con lui fi no a mezzogiorno successivo, per poi salutarsi normalmente", ha detto al Corriere l'avvocato Adriano Bazzoni. .