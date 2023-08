Il Misto dà il benvenuto a Calenda: "Dovremo collaborare, parlarci. Senza avanzare pretese"

“Calenda e i suoi nel Gruppo misto sono i benvenuti. Però, ecco, dovremo cercare di convivere. Trovare un modo per parlarci, fare assemblee. Di certo non condividiamo un percorso politico, ma alcune cose le dovremo pur sempre fare assieme”. Il capogruppo del Misto, il senatore Giuseppe De Cristofaro, l’ingresso dei calendiani dopo la rottura del Terzo polo sembra darlo quasi per scontato. “Mi sembra lo scenario più probabile, a meno di sorprese dell’ultima ora”, racconta al Foglio. E’ per questo che non lo si coglie impreparato quando lo si porta a ragionare su questa prossima coabitazione. Lui che con altri tre senatori del gruppo Alleanza Verdi-Sinistra (Avs) ha posizioni così distanti, su quasi tutto lo scibile umano. Il leader di Azione l’ha già chiamata? “No”, dice De Cristofaro. “Ma al Senato ci conosciamo tutti. E poi con Calenda condividiamo il vizio del fumo. Spesso ci incontriamo nell’ala fumatori di Palazzo Madama”. Se le chiedesse di diventare capogruppo del Misto? “Ma loro di Azione sono quattro, come noi. Non possono accampare pretese. Abbiamo lo stesso peso”. E se però facessero pesare di dover sempre intervenire in dissenso dal gruppo, su ogni singola votazione? “Un modo lo troveremo. Magari noi parliamo in discussione generale, loro in dichiarazione di voto. O viceversa. In Conferenza dei capigruppo capiremo se ci sono delle deroghe”.

