Renzi e Calenda rompono anche in Parlamento. Un lungo addio situazionista

Giorni, forse ore, e poi la separazione sarà totale. Al Senato l'ex premier ha già pronto il nuovo nome; alla Camera invece è Azione l'unica certa di fare la nuova componente. E intanto, a Montecitorio e Palazzo Madama, c'è il traffico degli indecisi: Versace e Costa potrebbero andare in Iv, che Bonetti ha già abbandonato. Le incognite su Carfagna e Marattin. Si punta a salvarsi per le europee: ma lo sbarramento del 4 per cento è arduo per entrambi