Fratoianni e Bonelli, fuori dalla Rai ma con proposta di legge sulla Rai

I vertici dei Verdi-Sinistra italiana avanzano un paio di idee per riformare la tv pubblica (mandando in soffitta la commissione di Vigilanza). E lanciano una raccolta firme in difesa di Saviano

La Rai ai tempi del centrodestra, i nomi nuovi che roteano al settimo piano di Viale Mazzini e i nomi che non sono stati proprio considerati, tanto più vista la collocazione politica nella sinistra-sinistra, in alcun organigramma della tv pubblica. Ed è meglio così, nell’ottica di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, vertici dell’Alleanza Verdi-Sinistra, forza politica che oggi in Rai non ha poltrone ma che sulla Rai vuole intervenire con la proposta di legge “per una Rai libera e dei cittadini”, spiega Fratoianni. Essere sommersi e non salvati aiuta a veicolare il messaggio: “La Rai è un bene comune, non un territorio di caccia, ed è li che bisogna intervenire”, dice Fratoianni. “La Rai è da ripensare e ridefinire prima di tutto a livello di governance, secondo un modello duale, d’ispirazione tedesca, con un cda nominato da un consiglio d’indirizzo composto da una rappresentanza vasta e plurale che metta al centro la società e la complessità italiana, in direzione opposta della controriforma Gasparri e anche dalla riforma Renzi”. Con una conseguenza immediata: la commissione di vigilanza diventerebbe superflua, perché le sue prerogative verrebbero assorbite dal Consiglio di garanzia.