"Ecco il mio nuovo Tg1. Basta panini e pastone, voglio domande". Il piano del direttore Chiocci

Il nuovo direttore presenta il piano alla redazione: "Uscite, crediamo nelle notizie nostre. Meglio un collegamento in meno ma un servizio più puntuale"

Roma. Direttore Gian Marco Chiocci, sembravi Al Pacino in Ogni maledetta domenica. Hai le basette pure uguali. Doveva presentare il suo piano editoriale, “ecco il mio nuovo Tg1”, ma il direttorone-allenatore ne ha fatto un discorso, intenso, come nel film di Oliver Stone: “Chi ha voglia troverà spazio, chi merita andrà avanti. Il Tg1 è, e sarà solo di chi ci guarda”. Vi diciamo solo che, in Cda Rai, la presidente Marinella Soldi, che è più schizzinosa di Alain Elkann sul treno Roma-Foggia, ha commentato: “Mi piace il piano. Bravo”. Chiocci Stone promette allo spettatore una vita al ristorante. Basta sbobba! E basta con i giornalisti reggi microfono: “Fate domande”. E’ convinto che c’è giornalismo oltre il “pastone” e il “panino”. Bicarbonato Rai, addio!