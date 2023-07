Saviano come Facci. In Rai si valuta la sospensione del suo nuovo programma

In cda, convocato oggi, l’ad Rai Sergio potrebbe affrontare il “caso Saviano”, sollevato dalla Lega e da Fdi. A pesare, nei confronti dell'autore di Gomorra, le dichiarazioni contro il vicepremier Salvini definito “ministro della mala vita”

Roberto Saviano come Facci. Il programma Rai dello scrittore di Gomorra può saltare. In cda Rai, convocato oggi, l’ad Rai, Roberto Sergio potrebbe affrontare il “caso Saviano”, sollevato dalla Lega e da Fdi. Si “valuta” la sospensione. A pesare, nei confronti di Saviano, le dichiarazioni contro il vicepremier Matteo Salvini definito “ministro della mala vita”. Lo scrittore ha in palinsesto un programma in prima serata “Insider”. I partiti di governo, da giorni, chiedono ai vertici della tv pubblica di usare la stessa severità già usata con Facci. Potrebbero essere accontentati