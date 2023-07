Tele Boccia: la Rai di destra manda in tilt il Pd con De Girolamo

Per sostituire Bianca Berlinguer Viale Mazzini sta per scegliere, in quota Partito democratico, Nunzia De Girolamo, moglie del capogruppo al Senato, Francesco Boccia. Ma i dem: "Non è quota nostra"

Elly Schlein, in Rai ti stanno a fare Marameo! I fatti. Bianca Berlinguer lascia Rai 3 per Mediaset. Il Pd: “La serata del martedì sera, a noi! Monica Giandotti, per condurre, andrebbe benissimo”. Giuseppe Conte rilancia: “Io propongo Peter Gomez”. La destra Rai: “Gomez, non va bene. Diamo quella serata al Pd, ma senza darla al Pd. Trovato! Soluzione!”. La Rai vuole sostituire B.Berlinguer con Nunzia De Girolamo, ex ministra del Pdl e moglie di Francesco Boccia, capogruppo Pd. Tele Boccia è già la nuova Tele Kabul.