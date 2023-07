Schlein tratta in Rai (e nel Pd) come manco Sbardella ai bei tempi

Incassa sei vicedirettori, sorpassa pure il M5s. Ora vuole un capolista, suo, alle Europee per ogni circoscrizione. L'ex sardina Cristallo e Cecilia Strada i nomi della segretaria

Manderà Dario Franceschini a pulire scale. Elly Schlein, sprovveduta, spaesata? Stabilitelo. Gianni Cuperlo lo ha sollevato dalla Fondazione Pd con un comunicato Ansa. In Rai, al Tg1, ha preteso, e sta per ottenere, la nomina di Elisa Anzaldo a vicedirettore, insieme ad altri cinque vice sparsi tra radio, Tg2 e approfondimenti. Per farlo ha scavalcato pure l’Usigrai, il sindacato arci-sinistra. Alle elezioni Europee, Marta Bonafoni, la coordinatrice della segreteria Pd, la sua preferita, sarà candidata alle europee e “non si discute”. Farà ticket con l’ex governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, perché è stato siglato un patto politico con la segretaria. Se oggi disegnate i baffi, a Schlein, vi appare D’Alema, ma vestito pastello.