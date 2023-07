Verso il rinvio a settembre sul salario minimo. Rizzetto (FdI): "Al lavoro povero ci pensiamo noi"

“L’obiettivo del salario minimo non deve essere permettere a qualcuno di fare campagna elettorale questa estate, ma dare risposte pragmatiche a un problema serio, quello del lavoro povero. La sospensiva fino a settembre permetterà questo, ieri Forza Italia ha presentato la sua proposta, è un primo passo per sintetizzare entro qualche settimana la posizione della maggioranza e cominciare una discussione in commissione”. Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Lavoro di Montecitorio, difende la decisione della maggioranza, pronta a rinviare il dibattito sul salario minimo al 25 settembre. Quando giovedì la proposta di Pd, M5s e Azione e Avs arriverà in Aula la maggioranza presenterà una richiesta di sospensiva di due mesi rinviando il testo in commissione Lavoro dove arriveranno le proposte di maggioranza.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE