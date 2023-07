"Con il salario minimo per legge aumenta il lavoro nero". Parla Sbarra

"Se il salario minimo si fa con i contratti, la Cisl dice di sì. Serve, e anche subito, ma fissare una quota minima direttamente per legge porta soltanto a un’esplosione del sommerso nella fascia del lavoro povero e, in quello medio, a una spinta verso il basso della dinamica retributiva, con l’uscita dall’applicazione dei contratti di tante aziende”. Il segretario della Cisl Luigi Sbarra non ha cambiato idea: il salario minimo per legge non gli piace. Eppure è la formula magica delle opposizioni. Ha unito Elly Schlien, Giuseppe Conte e persino Carlo Calenda.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE