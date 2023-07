La fretta delle opposizioni sul salario minimo è un errore, a tutto vantaggio del governo

Assistendo al dibattito in commissione Lavoro pdl delle opposizioni (meno Iv) sul salario minimo viene spontanea una domanda ad Elly Schlein e ai suoi occasionali “compagni di viaggio”: era vostra intenzione conseguire l’obiettivo di istituire lo Smic francese anche in Italia oppure vi bastava dimostrare all’opinione pubblica che la destra brutta e cattiva è sorda al grido di dolore di milioni di italiani sottopagati? Se lo scopo era quest’ultimo non c’era bisogno di darsi tanto daffare. Bastava chiederlo, magari con un’interrogazione a risposta diretta. Il governo avrebbe confermato senza alcun patema d’animo la sua contrarietà; anzi avrebbe ricordato la risoluzione approvata dalla Camera (con l’astensione del Terzo Polo ) nel dicembre scorso in cui questo orientamento stava scritto a chiare lettere: il governo era impegnato a raggiungere l’obiettivo della tutela dei diritti dei lavoratori non con il salario minimo, ma attraverso altre iniziative, poiché con la definizione per legge di un salario minimo si sarebbe messa a rischio la contrattazione collettiva, con il serio pericolo di favorire la tendenza alla diminuzione delle ore lavorate, l'aumento del lavoro nero e della disoccupazione. Se invece l’obiettivo era proprio arrivare a istituire un salario minimo legale anche in Italia, bisognerebbe concludere con le parole del prelato interpretato da Nino Manfredi nel film In nome del Papa Re: “Vonno cospirà ma so’ fregnoni!’’.

