I rischi di avere un salario minimo senza riformare la contrattazione

Il dibattito sul salario minimo non può prescindere da un ripensamento della contrattazione collettiva. Che in Italia è, da sempre, troppo rigida. Lo è nella durata delle rinegoziazioni: ogni tre anni, mentre in Germania accade ogni due e in Francia ogni anno e mezzo. Lo è nel livello di contrattazione: unico per tutto il territorio nazionale, mentre in paesi come Germania, Grecia, Portogallo e Spagna è altamente decentrato. Questi due fattori fanno si che in Italia i salari reagiscano sempre con gran ritardo agli aumenti di prezzi, non siano capaci di rispondere a choc locali differenziati e creino condizioni di disparità orizzontali tra individui che fanno lo stesso lavoro a Milano o a Catania. Fissare lo stesso salario nominale su tutto il territorio nazionale si traduce infatti in enormi differenze di salari reali, date le grosse divergenze di costo della vita. Secondo gli ultimi dati disponibili della societa Numbeo, che stima ad alta frequenza i costi della vita in tutte le citta del mondo, il costo della vita (affitti esclusi) a Milano è piu alto del 30 per cento. Così, in termini reali, un operaio a Milano finisce per guadagnare almeno il 30 per cento in meno rispetto a Catania. Se si considerano anche gli affitti, che a Milano sono il triplo che a Catania, la differenza in termini di costo della vita sale a oltre il 40 per cento. E’ bizzarro che fossero proprio queste differenze, ritenute inique, tra retribuzioni di lavoratori simili in aree geografiche diverse la causa delle proteste nel 1969 che portarono poi all’abolizione delle cosiddette “gabbie salariali” all’inizio degli anni ‘70. Eppure ai tempi, le differenze massime tra salari (nominali) degli operai erano circa la metà dei divari reali esistenti oggi.

