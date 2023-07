Sul salario minimo garantito i rischi di un'operazione esposta al populismo

Il progetto di legge presentato dalle opposizoni alla Camera solleva dubbi sulla sua efficacia e sul possibile impatto sulla contrattazione collettiva, con conseguenze per le imprese e per il ruolo dei sindacati

Salvo auspicabili ripensamenti, alla Camera viene depositato il progetto di legge (presentato da tutte le opposizioni con meritoria eccezione di Italia viva) per l’introduzione del salario minimo legale. Chi scrive è da tempo parcheggiato nell’area riservata a +Europa e ad Azione, ma non riesce a capire che cosa abbia indotto persone come Benedetto Della Vedova, Riccardo Magi e Carlo Calenda a indossare i calzoncini e la maglietta della Cgil per scendere nel campo da calcetto della sinistra e condividere la responsabilità di una delle operazioni maggiormente esposte al populismo quale è il salario orario minimo disposto per legge.