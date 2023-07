Perché ha ragione Renzi a non accodarsi al carrozzone sul salario minimo

Il problema dei bassi salari non è lo stesso del salario minimo. Mischiare le due cose può servire a raccattare (pochi) applausi e agire da collante identitario per una sinistra in cerca d’autore, ma non fa bene né ai lavoratori né ai sindacati

Che faccio signo’, lascio? L’intero dibattito sull’introduzione di un salario minimo si è giocato sul terreno più improprio, cioè dove posizionare l’asticella. Non stupisce, allora, che l’accordo siglato ieri dalle opposizioni ruoti interamente e unicamente attorno al numero magico (nove euro). La cifra coincide con le proposte depositate da Azione (primo firmatario Matteo Richetti) e Movimento 5 stelle (Giuseppe Conte) ed è inferiore ai 9,5 euro suggeriti dal Partito democratico (Andrea Orlando) e ai 10 euro dell’alleanza Verdi-Sinistra (Nicola Fratoianni e Francesco Mari). Corrisponde a circa il 75 per cento del salario mediano: se fosse approvata, solo due paesi Ocse avrebbero una soglia superiore (la Colombia e il Cile). Ma, soprattutto, il quantum dovrebbe essere il punto di arrivo, non quello di partenza: nei paesi che hanno una legge sul salario minimo, come la Germania, si tratta in genere di una decisione tecnica, non politica, e certamente non viene scolpita in un voto del Parlamento (il Foglio, 27 giugno).