Sul salario minimo l'opposizione sbaglia nel merito e nel metodo: si guardi alla Germania

Il dibattito sui compensi non deve diventare una gara populista a chi offre di più. Il modello a cui guardare è quello tedesco: non per la cifra appena fissata (12 euro), ma per l’adozione di una commissione con procedure trasparenti

Mentre in Italia si discute una legge sul salario minimo e le opposizioni cercano un’intesa comune sulla soglia dei 9 euro l’ora, in Germania si litiga per l’entità dell’aumento. La Commmissione sul salario minimo ha infatti raccomandato un aumento dagli attuali 12 euro (lordi) a 12,41 euro nel 2024 e 12,82 euro nel 2025. La soglia era stata da poco, lo scorso ottobre 2022, aumentata dal governo da 10,45 a 12 euro l’ora. Ma per i sindacati, che avevano proposto 13,50 euro, l’aumento di 41 centesimi (3,4 per cento) è del tutto insufficiente per compensare l’inflazione. Pertanto la proposta è passata a maggioranza, con il voto dei tecnici e dei rappresentanti dei datori di lavoro. È molto probabile che la Germania con oltre 12 euro l’ora verrà usata in Italia dalle opposizioni come modello per giustificare la bontà di un salario minimo da 9 euro l’ora. Ma in realtà il modello tedesco dimostra proprio l’opposto: i limiti delle proposte del M5s, del Pd e di Azione (che pare convergere con gli altri due partiti).