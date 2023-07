Perché la proposta di Schlein e Landini sul salario minimo non funziona

La proposta prevede un fondo pubblico per sostenere le imprese che oggi sono più lontane dalla soglia dei 9 euro. In pratica pagano i contribuenti: neanche Landini aveva mai osato pensare a tanto

Al convegno di ieri organizzato dall’ex presidente Inps Tridico con la presenza di Giuseppe Conte e Maurizio Landini, la segretaria del Pd, Elly Schlein, ha illustrato la proposta di salario minimo per legge sostenendo che “salario minimo vuol dire rafforzare la contrattazione collettiva, perché fa valere per tutti i lavoratori di un settore la retribuzione complessiva prevista dal contratto comparativamente più rappresentativo. Ma vuol dire anche fissare una soglia, che abbiamo individuato in 9 euro l’ora, sotto la quale non si può scendere e non può scendere nemmeno la contrattazione”.