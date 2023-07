Rai zozzona, tra processi e castighi. Conte punta all'ultimo pezzo di Rai 3

Stop ufficiale a Facci, due telecronisti sospesi per frasi sessiste. La tv pubblica come un tribunale. È corsa e scontro tra Pd e M5s per sostituire Bianca Berlinguer. I grillini spingono per Gomez, Costamagna e Senio Bonini

Piercamillo Davigo sta per sbarcare in Rai. Viale Mazzini come Milano 1993. Processi, provvedimenti, condanne. Filippo Facci è stato raidannato. Dopo le sue frasi su Libero, sul caso La Russa, ieri, la sentenza Rai: niente programma. Il fascicolone è però un altro. Due telecronisti di Rai Sport, due zozzoni, si sono macchiati, in diretta, di sessismo, body shaming. La loro difesa: “Pensavamo di non essere in onda”. Rischiano trent’anni di raiclusione. Fragranza! La Rai è adesso materia giudiziaria. L’avvocato del Popolo, Conte, intende pignorare al Pd, il martedì sera. Il Pd: “Resistere, resistere, resistere!”.