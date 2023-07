Paltrinieri trasforma la fatica del nuoto in spettacolo

La sua Olimpiade comincia dai 10 chilometri in acque libere ai Mondiali. Ecco come ha cambiato il suo sport

Era notte (in Italia) quando Gregorio Paltrinieri, debilitato dalla mononucleosi, sorprese tutti dalla corsia otto con una delle gare più belle della sua carriera e agguantò la medaglia d’argento negli 800 stile libero all’Olimpiade di Tokyo 2020. Era sempre notte quando, ancora a Tokyo, conquistò il bronzo nella 10 chilometri in acque libere. Soprattutto, era notte quando a Rio 2016 riscrisse la storia del nuoto italiano diventando il quarto campione olimpico del nostro paese dopo Domenico Fioravanti, Massimiliano Rosolino e Federica Pellegrini. “La scalata è terminata, lampi d’oro squarciano le tenebre, Gregorio Paltrinieri è campione all’Olimpiade, è medaglia d’oro! Gli eroi vengono ricordati, i miti e le leggende non muoiono mai”, urlò solenne il telecronista della Rai Tommaso Mecarozzi all’arrivo dei 1.500 stile libero. Sarà notte anche questa volta. Stanotte, per la precisione. Tra sabato e domenica, all’una italiana, scatterà la 10 chilometri in acque libere del Mondiale di Fukuoka 2023.