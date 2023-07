Vogliono soffocarci con lo sport, calendari che non lasciano respiro

Non si uccidono così anche i cavalli? Era un film di Sydney Pollack del 1969. Chi oggi gestisce lo sport, probabilmente non lo ha mai visto. Quello che ci aspetta in futuro è un’alluvione di partite, Gran premi, gare, esibizioni. Calendari senza respiro, per chi gioca, corre, salta o nuota, ma anche per chi vorrebbe starsene comodamente sul divano a fare lo spettatore, un passatempo che rischia di diventare un lavoro. La Serie A che gioca a Natale, Capodanno e all’Epifania per chiudere il 26 maggio e lasciare spazio alla lunga estate degli Europei. La Formula 1 che prova a riproporre una stagione da 24 gare e racconta di aver razionalizzato il calendario piazzando il Gran premio del Canada tra Montecarlo e Barcellona. Non c’è sport che non allarghi il suo calendario. Solo il basket italiano dopo il grido di dolore dei giocatori arrivati sfiniti alla settima gara di playoff per decidere lo scudetto ha deciso di tornare all’antico e ridurre la serie decisiva a cinque partite. Una controtendenza consigliata da un torneo preolimpico in arrivo, ma comunque di sicuro buonsenso.

