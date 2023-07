Giornalisti assunti come amministrativi. Anche il M5s ha i suoi casi Casi Santanchè

Dipendenti malpagati per le mansioni che svolgevano. Contributi versati nella cassa previdenziale sbagliata. E poi una lunga trattativa con i sindacati appena scattò il licenziamento collettivo. No, non è il riassunto delle acrobazie societarie di Daniela Santanchè, ma una storia che spunta dalla Camera. E in particolare dal mondo del M5s. Il gruppo parlamentare dei grillini nella passata legislatura, quella che li lanciò nel 2018 al 33 per cento, per cinque anni ha assunto giornalisti nell’ufficio comunicazione di Montecitorio con contratti di collaborazione di pochi mesi, rinnovabili di volta in volta, e soprattutto inquadrandoli come amministrativi. E non come giornalisti con contratto Fieg, contributi Inpgi e assistenza Casagit. Nonostante fossero tutti iscritti all’ordine professionale e soprattutto si occupassero di coordinare la comunicazione dei deputati M5s. Tra strategie, uffici stampa, portavoce. Un’anomalia abbastanza lampante che è durata per anni.

