Complotto? No, autocomplotto. Sulla giustizia inizia la stagione degli alibi

When in trouble, go complotto. Giorgia Meloni evoca il complotto. Non lo dice direttamente, è ovvio, lo fa dire alle fonti di Palazzo Chigi, lo fa dire ai parlamentari a lei più vicini, lo fa dire agli esponenti del governo più in sintonia con la sua agenda politica. Ma il dato è questo ed è evidente. La presidente del Consiglio, come avete visto, crede che un pezzo importante della magistratura del nostro paese stia facendo campagna elettorale contro il governo, per indebolirlo in vista delle europee. E a conferma di questa tesi indica alcune pistole fumanti. A: l’inchiesta contro Daniela Santanchè, della cui formale esistenza gli organi di stampa sono venuti a conoscenza prima che la diretta interessata ne venisse ritualmente informata attraverso un avviso di garanzia. B: l’inchiesta sul sottosegretario Andrea Delmastro, contro il quale vi sarebbe un accanimento da parte della magistratura per via di una richiesta di archiviazione della procura non confermata dal gip. C: l’inchiesta contro uno dei figli di Ignazio La Russa, indagato per violenza sessuale.

