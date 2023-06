Il Trasporto di Mr. Rixi. Ritratto del pragmatico viceministro di Salvini

“Io al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti? Edoardo Rixi farebbe meglio di me”. Che fossero o meno le ultime parole famose, sorte ha voluto che il leader della Lega Matteo Salvini, l’uomo che ha pronunciato questa frase a pochi giorni dalle elezioni politiche, quando ancora il futuro governo era di là da venire, si sia ritrovato proprio ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, contrariamente ai suoi desiderata originari (Ministero dell’Interno, incarico già ricoperto in passato), ma con in testa l’idea fissa del Ponte sullo Stretto e con accanto proprio Rixi, l’attuale viceministro con delega ai Porti e alla Mobilità sostenibile che, con opera e presenza “da leghista in qualche modo democristiano”, scherza un deputato di centrodestra, rende più difficile a Salvini la trasformazione intermittente (via Twitter) del ministero in palcoscenico. Pare insomma che nei giorni di grandeur sul tema “Ponte sullo Stretto”, precedenti a quelli del lutto per la morte di Silvio Berlusconi, Rixi si sia molto adoperato per trasformare preventivamente i lanci mediatico-politici del ministro in “tavolo” – nel senso di tavolo di lavoro, “da cui se lui è presente non ci si alza”, raccontano a Montecitorio, “fino a che non si trova un canovaccio di accordo”.

