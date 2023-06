Il congresso della Lega in Veneto è un intrigo tardo-sovietico. E Salvini la sfanga ancora

La base ribelle aveva la vittoria in pugno. Ma a ridosso del voto, questo sabato, succede di tutto: Marcato ritira la sua candidatura, tradito dal fuoco amico e perfino da Zaia. Così esulteranno i soliti yes men. Dietro di loro, la regia occulta di via Bellerio sempre più in versione politburo

A modo suo, è un capolavoro di machiavellismo. Da un bel pezzo molti leghisti veneti non sopportano più Matteo Salvini. Tantomeno i suoi fidi cacicchi, piazzati a vigilare sul territorio – cioè a Roma – senza il consenso della base. Eppure, con ogni probabilità, saranno loro a vincere il prossimo consiglio regionale del Carroccio. Alè. Dopo mesi di sotterfugi, epurazioni, inciuci dietro le quinte. La concorrenza era forte e agguerrita, nella figura di Roberto Marcato, lui sì, campione di preferenze. Ma martedì ha ceduto per sfinimento, ritirando a sorpresa la propria candidatura. “Oggi viene ucciso un sogno”, spiega l’assessore allo Sviluppo economico in un’accorata conferenza stampa. “Mi vengono i brividi, a pensare a un Veneto non più guidato dalla Lega. E perciò ho lottato per riportare il partito com’era una volta. Ma hanno fatto di tutto per impedirmelo”. Fino ai tradimenti. Al fuoco amico. Il più incredibile: il placet di Zaia – tu quoque, Luca! – all’opa ostile dei salviniani. Così il bulldog è finito in gabbia. E il fu capitano la sfanga ancora.