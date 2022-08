Tutti gli uomini di Salvini. In Veneto le liste elettorali sono un affronto alla base leghista

O yes man di Matteo, o a casa. E piuttosto che legionari di Zaia, meglio candidati liguri o ex tosiani: “Il Carroccio è diventato un club privato a regia romana”, sbottano i militanti. Ma il governatore dribbla il polverone

Morte e sepolte le bolge del Papeete. Ora è tempo del privé, più furtivo che esclusivo: nelle liste elettorali della Lega in affanno si entra solo con il placet di Salvini. Senza alcun confronto coi territori. Nemmeno in Veneto, che da mesi ribolle contro il dirigismo del Carroccio. L’ennesimo oltraggio è la scelta dei candidati ai collegi, forse il più bruciante, “perché a Limena, nel Padovano, tanto per dirne una, il segretario ci aveva promesso che sarebbero stati i militanti veneti a decidere i loro rappresentanti”, si lamenta il consigliere regionale Fabrizio Boron. “Non è stato così: tutto era già apparecchiato dall’alto”. Per la prima volta, la direzione locale non è stata neanche interpellata sui nomi candidabili. Da qui la metafora del “club privato di pochi privilegiati, che da Roma muovono ogni filo. Il vero spirito della Lega è ben altro”.