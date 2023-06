Meloni punta al centro? E Salvini torna a cercare spazi a destra

La scommessa ora è sulla stasi. Il che, per un ipercinetico come Matteo Salvini, dev’essere un esercizio spirituale mica male. E però, todo modo per ritrovare il consenso. Dunque: “Stare fermi”. Questo è quello che raccomanda il capo ai suoi colonnelli che lo interrogano sul da farsi. Stare fermi sperando che, nel generale scomporsi e ricomporsi degli equilibri, nel marasma che il trapasso del Cav. potrà innescare, questo immobilismo conduca la Lega, per una specie di moto relativo, a trovare nuovi spazi. Qualcuno, a Via Bellerio, arriva perfino a chiamarle “praterie”. Insomma il dubbio esiste: se abbia davvero senso, cioè, inseguire Giorgia Meloni nella sua rincorsa all’eredità berlusconiana o se non convenga piuttosto lasciarla andare per poi lucrare sugli smottamenti che la sua svolta produrrà a destra.

