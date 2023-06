Altro che soldi o commissari, in Romagna serve visione del futuro

La resilienza di un paese non si misura dalla capacità di evitare tutte le catastrofi. Quello non è dato a nessuno di prometterlo. La misura corretta è quella di essere in grado, quando le catastrofi succedono, di gestire l’emergenza ed effettuare la ricostruzione in modo efficace. L’alluvione in Romagna ha confermato che l’Italia è eccellente a gestire la prima. Invece effettuare la seconda, la ricostruzione, da settimane sembra essere un problema. Per ricostruire servono risorse, un piano su come usarle e un meccanismo per spenderle. Sul fatto che ci siano risorse non v’è dubbio. In due anni, il paese è riuscito a spendere sull’edilizia decine di miliardi a carico dello stato. Per quanto impegnative, le stime che stanno circolando per ricostruire in Romagna – intorno agli 8 miliardi – non dovrebbero far tremare i polsi, anche perché la Romagna, al contrario degli infissi, produce valore.

