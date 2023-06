Abuso d'ufficio? Battaglia di sinistra, dice il sindaco di Parma Michele Guerra

“I sindaci lo chiedevano da molti anni, come peraltro è stato ribadito nel corso dell’ultima assemblea Anci”, dice Michele Guerra, sindaco “civico” di Parma, eletto nel giugno del 2022 alla testa di una coalizione larga di centrosinistra (dalla sinistra al Pd a Italia Viva), alludendo all’intervento del ministro della Giustizia Carlo Nordio sul reato di abuso d’ufficio, con cancellazione prevista nel disegno di legge approvato qualche giorno fa dal Consiglio dei ministri. “Nel 93 per cento dei casi le inchieste per abuso d’ufficio non arrivano nemmeno al giudizio”, ha detto il sindaco dem di Bari e presidente Anci Antonio Decaro. Ma ieri, durante l’intervento di apertura della direzione Pd, la segretaria Elly Schlein ha ribadito una linea tiepidissima in proposito. “Parlano prima di tutto i numeri, non per niente ricordati dall’Anci”, dice Guerra, già assessore nella Parma de-grillizzata di Federico Pizzarotti e già sostenitore di Stefano Bonaccini alle primarie del Pd.

