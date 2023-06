Repubblica accusa Nordio di “rancore” verso i pm, ma i numeri parlano di un odio giustizialista: il loro

Il giornale attacca il ministro per la riforma. Ma solo lo scorso anno si sono registrati 547 casi complessivi tra errori giudiziari e ingiuste detenzioni. Mentre i n trent’anni, tra il 1991 e il 2022, i casi delle due (non sovrapponibili) categorie sono stati 30 mila, e di 932 milioni di euro, quasi 30 milioni l’anno, il danno erariale per i risarcimenti