Carocci occupò l'ufficio del gabinetto di Gualtieri, la questura conferma la versione del Foglio

Valerio Carocci occupò l’ufficio del gabinetto del sindaco e non andò via fino alla promessa del finanziamento per le arene estive della fondazione Piccolo America. Due relazioni della Polizia locale e della Polizia di stato confermano la versione anticipata dal Foglio. La concessione di un contributo straordinario da 250 mila euro alla Fondazione Piccolo America il 30 maggio dall’amministrazione capitolina è stata preceduta il 26 maggio da una protesta inscenata da Carocci e da Federico Croce, altro esponente della fondazione. I verbali della questura sono stati acquisiti da Federico Rocca, presidente della commissione capitolina Trasparenza e consigliere di FdI.

