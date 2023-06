Vince Carocci. Gualtieri finanzia le arene

Sbattere i pugni sul tavolo paga. Alla fine, l’ha spuntata Valerio Carocci. Con una delibera di giunta approvata d’urgenza, il Campidoglio di Roberto Gualtieri concede alla fondazione piccolo America 250mila dei 300 mila euro richiesti per organizzare le arene estive a piazza San Cosimato, parco della Cervelletta e Monte Ciocci, nona edizione di quel Cinema in piazza che nacque dopo l’occupazione del cinema America grazie alla determinazione di Carocci e ai finanziamenti della Regione Lazio di Nicola Zingaretti. Ieri mattina proprio mentre la commissione Cultura, riunita d’urgenza dalla presidente dem Erika Battaglia votava il parere necessario a mandare in giunta il provvedimento, Carrocci presentava al cinema Troisi maratone, retrospettive e nomi forti di quest’anno. Darren Arnofsky e Giuseppe Tornatore su tutti. Sollecitato dai cronisti, il golden boy del centrosinistra romano rivendicava la sfuriata di venerdì negli uffici del sindaco, svelata sabato dal Foglio. “Non dovrebbe essere questo il metodo per ottenere le cose, ma è l’unico che ha funzionato per assicurare il rispetto delle tempistiche e far mantenere le promesse”, ha spiegato sottolineando come il putiferio a palazzo Senatorio sia stato “necessario” perché “questi sono gli unici metodi che la politica ascolta”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE