Tulipani, viscontismo e zero minimal: l'epopea delle case di Silvio Berlusconi

Berlusconi andrà un giorno studiato per le sue peregrinazioni immobiliari e per l’ossessione del real estate, come in America si studiano le case delle star (ma in un paese senza show business, del resto, ha cambiato più case e arredi lui di qualunque divo). Berlusconi attribuiva qualità salvifiche al mattone (un’altra delle caratteristiche che lo mettevano in sintonia con gli italiani). Quando il gioco si faceva duro, lui tirava su una palazzina. Come Meloni inventa un nuovo reato universale, il Cav. ha nevroticamente, gioiosamente rogitato. Nelle crisi dei migranti acquistava per esempio ville a Lampedusa, come nel 2011. E del resto tutta l’epopea berlusconiana nasce, non va dimenticato, con una verve edificatoria e una radice edile. Milano 2 lo vide scatenarsi come un Piacentini di sé stesso, come un Albert Speer padano, e lì il Cav. che già aveva venduto appartamenti “sulla carta”, convocando anche parenti e amici come finti compratori per invogliare quelli veri, lì immagina la città ideale, senza macchine, con tanto verde, e bici in sharing (visionario) e impianti canalizzati (anche troppo: oltre al citofono c’è un cavo in più, che farne? Si potrebbe riempirlo di quelli che all’epoca ancora non si chiamavano così, i contenuti). Arrivò Mike, a TeleMilano 58, e l’Italia non fu più la stessa. Non lontano c’era Arcore, e prima ancora Macherio, residenza di Veronica.

