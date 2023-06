Aiazzone e il sogno degli anni Ottanta: provare per credere

Il cimitero di Oropa, sopra Biella, tra le mucche scampanellanti e l’aria fresca anche nell’afa di fine maggio, è detto il Piccolo Staglieno per la ricchezza delle sue tombe, che ricordano soprattutto un’industria italiana che non c’è più. Sopra una raggiera di tombe semplici ecco le cappelle business class, messe di fronte alla valle che da secoli ha dato lana e ministri al Regno d’Italia. Trionfa l’enorme piramide faraonico-massonica di Quintino Sella, regio ministro delle Finanze, dinastia che comanda a Biella da secoli, tra grand commis, ministri, banchieri e lanieri. poi i Rivetti (lane, scomparsi), poi Gualino (inventori, scomparsi), poi altre prosapie estinte, con fiori ammosciati. L’unica tomba moderna è quella di Giorgio Aiazzone, tutta specchi e spigoli. Nato nella vicina Tollegno nel 1947 e morto in un incidente aereo nel 1986 a soli trentanove anni, ivi è sepolto.

