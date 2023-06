Grandi coalizioni. Meloni scopre nuovi equilibri europei

La svolta anti orbaniana dell’Italia in Europa. Il conflitto Ppe-Salvini. E la nuova consapevolezza della premier: avvicinarsi ai nemici per contare in Ue. Guida ai nuovi e pazzi equilibri europei. Con sorprese. A un anno dal voto

Che cosa vuol dire per Meloni la svolta in Europa sui migranti? Cosa vuol dire per la destra italiana la prima rottura con la destra ungherese? Cosa c’è dietro ai battibecchi quotidiani tra i partiti della destra europea? Riavvolgiamo il nastro e proviamo a ragionare. Il 9 giugno del 2024, esattamente fra un anno, l’Italia, insieme a tutti i paesi appartenenti all’Ue, andrà al voto per scegliere i suoi nuovi rappresentanti al Parlamento europeo. E fin qui capiamo che l’eccitazione, rispetto al tema, potrebbe essere simile a una doccia sotto l’effetto del bromuro. Ma se vi dicessimo che al momento l’unica probabilità concreta che ha Giorgia Meloni di partecipare alla distribuzione della torta del potere europeo passa da un accordo con Elly Schlein la storia probabilmente potrebbe incrociare la vostra attenzione. Ed è da qui che dunque partiamo. Che cosa c’è in ballo per Meloni, in Europa, da qui ai prossimi dodici mesi? E il percorso che ci porterà alle europee quali tabù metterà di fronte alla leader del centrodestra italiano?