Procaccini (FdI): "Allearsi con Macron? Si può, a partire dai contenuti"

Il co-presidente dei conservatori al Parlamento europeo: "Il Ppe non è più succube delle scelte socialiste. Ora per Meloni si apre la possibilità di avere un ruolo di primo piano, anche con Renew Europe"

E' il giorno in cui il Ppe chiude la sua assemblea romana, con il vicepremier e ministro degli Esteri di Forza Italia Antonio Tajani e il presidente dei popolari al Parlamento europeo Manfred Weber. La road map del centrodestra meloniano prevede come futuribile approdo un'alleanza tra Ppe e FdI, via Ecr (intanto tra la Lega e Tajani è sceso il gelo, dopo che il ministro degli Esteri ha parlato di alleanza europea tra conservatori, liberali e popolari, ma non con Identità e democrazia, il gruppo che ingloba anche Adf, al momento famiglia politica dei salviniani a Strasburgo). Ma alleanza europea tra Ppe e Fratelli d'Italia (via Ecr) vuol dire anche, in prospettiva, “strana alleanza” tra Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron, attraverso Renew Europe.