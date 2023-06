L'ambiguità di Schlein sull'Ucraina è sbagliata e controproducente

“Non mi iscrivo al Pd”, ha detto a Repubblica Paolo Ciani, neo vicepresidente dei deputati del Pd. “Non credo nella vittoria militare, cioè armare l’Ucraina perché possa vincere – ha aggiunto –. Dopo un anno e mezzo di guerra il partito può evolvere in nuove posizioni”. Il problema non sono ovviamente le opinioni di Ciani, esponente di Demos e della Comunità di Sant’Egidio, ma il fatto che Elly Schlein abbia scelto proprio lui – unico fra i parlamentari eletti con il Pd a votare contro gli aiuti militari a Kyiv – per coordinare il gruppo parlamentare. Soprattutto dopo il pasticcio del voto al Parlamento europeo sul regolamento Asap per la produzione di munizioni su cui il Pd si è spaccato tra favorevoli, astenuti e contrari anche perché la segreteria non ha dato indicazioni.

