La lezione di Mattarella e il cupo silenzio del Pd sull'Ucraina

Rispetto ai tanti distinguo, alle posizioni sfumate, avvolte in giri di parole, precedute da “se” o succedute da “ma”, le dichiarazioni di Sergio Mattarella in Polonia sulla guerra hanno brillato per linearità e chiarezza. “Sostegno all’Ucraina finché è necessario, finché occorre, sotto ogni profilo: di forniture militari, finanziario, umanitario, per la ricostruzione del paese”, ha detto il presidente della Repubblica perché l’aggressione russa “riguarda tutti i paesi che si richiamano alla libertà delle persone e dei popoli”. In piena sintonia con il presidente polacco Duda, Mattarella ha ricordato che “se l’Ucraina fosse lasciata alla mercé di questa aggressione, altre ne seguirebbero” e si è detto “inorridito” dai “comportamenti disumani utilizzati dalle Forze armate russe”. Per questo, ha ricordato il Capo dello stato, è fondamentale la coesione dell’Europa e della Nato: “La compattezza dell’Alleanza è un dato importante, così come lo è stato parallelamente alla compattezza dell’Unione europea che esprime, in tutti i modi, sostegno all’Ucraina” perché entrambe le organizzazioni sono nate “per difendere la libertà delle persone e dei popoli, per difendere la democrazia, per difendere lo stato di diritto”.

