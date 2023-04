La doppiezza del Pd su Roberto Cingolani 

Per Peppe Provenzano le “porte girevoli” vanno bene solo se a farle girare è il Partito democratico

E’ solo da pochi mesi che il Pd non è al governo, quindi probabilmente non si è ancora abituato all’idea che le nomine non siano più cosa sua. Così Peppe Provenzano ha attaccato la nomina di Roberto Cingolani al vertice di Leonardo: “C’è un tizio, consulente di una grande azienda partecipata, che diventa ministro, poi consulente di un nuovo governo guidato da una sua oppositrice, che lo nomina a capo di quella grande azienda – ha detto il responsabile Esteri della segreteria Schlein – Altro che porte girevoli, è la fiera della Repubblica dei Meloni e dei Cingolani”.