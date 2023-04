Così Meloni s'è lasciata stregare da Cingolani. Ma è l'ultima di una lunga lista

Un po’ è stato disonesto. “Voglio tornare a fare lo scienziato”. Un po’, invece, no. Perché davvero Roberto Cingolani è convinto che a Leonardo soprattutto quello, serva: un capo che ne capisca di scienza. Ma non è su queste premesse che è nata, e ben prima che Mario Draghi lasciasse Palazzo Chigi, la sintonia con Giorgia Meloni. Che, a ben vedere, è solo l’ultima in ordine di tempo a essersi lasciata stregare dal fisico milanese, se è vero che perfino chi lo ha contestato più severamente, e cioè Giuseppe Conte, lo ha a lungo corteggiato: lo voleva ministro già nel 2018. La proposta era arrivata un po’ per caso. Il suo profilo piaceva a Casaleggio, nel Carroccio sapevano bene chi fosse: e così al dunque Conte glielo propose. “Ministro dell’Ambiente, che ne dici?”. Lui, Cingolani, cortesemente declinò: “Resto a fare il ricercatore”. E forse non dovette apparire troppo convincente, quella sua ritrosia, visto che il fu Avvocato del popolo provò a ingaggiarlo di nuovo, poco dopo. “Caro Roberto, perché non fai il commissario alla ricostruzione del Ponte Morandi?”. L’idea non era peregrina: Genova è una città che Cingolani conosce bene, per avervi lavorato, per quasi tre lustri, come direttore scientifico di quell’Istituto italiano di Tecnologia creato nel 2003 per volere, tra gli altri, dell’allora ministro dell’Economia, Giulio Tremonti, forse primo suo vero, e indefesso, estimatore nel mondo sovranista. Rifiutò di nuovo, ma con rilancio. Suggerendo cioè, a Conte, di nominare come commissario qualcuno che avesse potere reale sui processi amministrativi: il sindaco Marco Bucci, ad esempio. La reazione di Conte, quel suo timore così esplicito che “se faccio commissario Bucci, poi i meriti della ricostruzione se li prende la destra”, come effettivamente poi è stato, segnò forse il primo attrito tra i due.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE