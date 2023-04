Nomine. Lega e Forza Italia contro Cingolani a Leonardo. Becchetti nome nuovo di Salvini

Pastiera e nomine. Giorgia Meloni vuole lasciare solo la “teglia” delle partecipate. Significa che è pronta a cedere agli alleati, esclusivamente, le presidenze di Eni, Enel, Poste e Leonardo. Anche su quelle, occorre precisare. Spiegano in FdI: “La premier si riserverà il diritto di esprimere un suo parere anche sui presidenti delle grandi società di stato”. Meloni ha in testa i nomi dei quattro ad: Descalzi (Eni) Del Fante (Poste) Cingolani (Leonardo). Il quarto lo vuole nominare, fosse solo per dimostrare chi comanda. E’ Stefano Donnarumma, ad di Terna, in procinto di passare alla guida di Enel. Si scrive nel giorno di Pasquetta, di fronte a Palazzo Chigi (portone chiuso) e dopo ore di speculazioni su riunioni e incontri. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, si trova a Roma. Salvini è volato a Udine. Il tavolo decisivo è fissato per oggi, prima del Cdm. Lega e Forza Italia hanno un obiettivo: fare saltare la nomina dell’ex ministro Roberto Cingolani. La minaccia: “Se Meloni non cede su Leonardo, il suo governo inizierà a franare al Senato”. Torna la “variabile” Licia Ronzulli. Il leghista Alfredo Becchetti è invece il nome nuovo per la presidenza di Enel.

