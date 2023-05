Meloni è pericolosa non per ciò che fa ma per ciò che non fa. Appunti per le opposizioni

L’èra del tecno-populismo italiano costringe i partiti avversari a un duro compromesso con la realtà: il governo della destra è minaccioso non per il suo tasso di estremismo, ma per l’inconcludenza sui dossier che contano

Pragmatico fuori e radicale dentro. La vittoria rotonda ottenuta dal centrodestra alle elezioni amministrative costringe gli osservatori a ragionare con urgenza intorno a un tema che promette di essere cruciale per provare a capire qualcosa di più sulla natura della coalizione di governo. Il tema è presto detto: a otto mesi dalla nascita dell’esecutivo, è ancora possibile descrivere l’operato di questa maggioranza limitandosi a utilizzare, per inquadrarla, vecchie e sbrigative definizioni come “sovranismo”, come “nazionalismo”, come “populismo” e come “post fascismo”? Nicolas Baverez, formidabile opinionista del Figaro, ha studiato il caso italiano e ha offerto una definizione della leadership meloniana sulla quale vale la pena riflettere: “Tecno-populismo”. L’Italia, scrive il Figaro, è governata da un tecno-populismo composto da due fattori predominanti. Da un lato, vi è una strategia economico-finanziaria molto prudente, che rispetta pienamente i parametri europei, e che ha permesso in questi mesi all’Italia, anche grazie alle posizioni espresse in politica estera, di essere ancora “uno dei pilastri delle democrazie occidentali”. Dall’altro lato, vi è invece una strategia di politica interna più ideologica, più demagogica, che facendo leva su alcune storiche battaglie della destra nazionalista, dalle pensioni all’immigrazione passando per gli occhiolini strizzati ai piccoli evasori, ha permesso alla destra di poter nascondere dietro lo sventolio di alcune bandierine le proprie svolte mainstream.