"Da soli non si vince". Schlein rispolvera il "campo largo" per ammortizzare la sconfitta

“E’ una sconfitta netta, da soli non si vince, bisogna ricostruire un campo alternativo alla destra”. Per commentare la batosta elettorale alle amministrative, Elly Schlein rispolvera un argomento che, almeno per qualche settimana, era uscito dall’agenda del Pd: il campo largo. Che sia un’intenzione reale, una proposta vera a M5s e Terzo polo, o semplice tattica per ammortizzare la sconfitta, la notizia è il ritorno dell’ossessione che fu di Nicola Zingaretti prima e di Enrico Letta poi. C’è un’altra certezza. In una tornata elettorale stravinta dalle destre, l’unico a sinistra a conquistare il ballottaggio è Giacomo Possamai. A Schlein aveva fatto una semplice richiesta: “Elly, per favore, per la campagna elettorale non venire”. Pochi simboli di partito e una campagna elettorale strada per strada. Lo stesso modello, seguito lo scorso anno, da un altro candidato vincente del centrosinistra, l’ex calciatore della Roma e oggi sindaco di Verona Damiano Tommasi. Normale dunque che dal centrodestra – che strappa per la prima volta anche Ancona, oltre a vincere a Siena, Massa, Pisa e Brindisi – arrivi lo sfottò tanto banale, quanto ficcante. Ci pensa Matteo Salvini: “Beh, direi ottimo l’effetto Schlein”.

