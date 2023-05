Sul Pnrr si accende lo scontro tra Fitto e Salvini

Uno dice dell’altro che è un “pugile suonato”. E questo, parlando di quello, lo chiama “quello che sa tutto”. Entrambi, però, stando bene attenti a non nominarsi in modo esplicito. E insomma tra Raffaele Fitto e Matteo Salvini va avanti così: una tenzone sottaciuta, fatta di allusioni velenose. E non da oggi, se è vero che l’avvio ufficiale delle ostilità, tra i due, risale a oltre due anni fa, e ha a che vedere con quella strategia delle alleanze europee su cui il leader della Lega ancora continua ad annaspare, come dimostra il Consiglio federale del Carroccio di ieri. E allora forse è fatale che ora, sul più delicato dei dossier, quello del Pnrr, le tensioni rischino di deflagrare. Ed ecco spiegata, allora, la perfidia del colonnello salviniano che, poco fuori da Montecitorio, evoca addirittura “la decapitazione” di Fitto.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE