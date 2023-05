Ballottaggi, il centrodestra vince in tutte le città. Il centrosinistra si prende solo Vicenza

La coalizione di governo avanti ad Ancona, Pisa, Massa, Siena e Brindisi. A Terni vince l'imprenditore civico Bandecchi. L'affluenza (escluse Sicilia e Sardegna) si ferma 49,64 per cento. Il centrodestra si afferma anche a Catania, al primo turno

Si sono chiuse le urne per i ballottaggi dei 41 comuni, tra cui 7 capoluoghi: Ancona, Vicenza, Terni, Brindisi, Massa, Pisa e Siena. È partito lo spoglio anche per il primo turno in Sicilia (Catania, Ragusa. Siracusa e Trapani, i centri i più importanti) e Sardegna dove 39 comuni rinnovano l'amministrazione: tra questi solo due (Assemini e Iglesias) superano i 15 mila abitanti ed è quindi previsto, eventualmente, il ballottaggio.

Dati definitivi: a Terni, Bandecchi sindaco con il 54,62 per cento



Stefano Bandecchi, candidato civivo, vince il ballotaggio a Terni: per lui 19.748 voti, pari al 54,62 per cento. Il candidato di centrodestra arriva al 45,38 per cento (19.748 preferenze)



Dati definitivi: Salvetti eletto sindaco di Ancona con il 51,73 per cento

Nella città più attesa, l'unico capoluogo di regione al voto, è il centrodestra a vincere con Silvetti Daniele: per il candidato sostenuto da FI, Lega e FdI il 51,73 per cento dei voti (21.279 preferenze). La sua avversaria Ida Simonella, del centrosinistra, si ferma al 48,27 per cento, ottenendo 19.854 preferenze



Lega: "Risultati straordinari". Salvini chiama i sindaci

"Risultati straordinari, frutto del mix tra gradimento dei candidati e apprezzamento per l’azione di governo a livello nazionale", è il commento a caldo che arriva dalla Lega, dopo i risultati dei ballottaggi e della Sicilia. Matteo Salvini, aggiungono fonti del Carroccio, ha già chiamato alcuni dei sindaci per fare i complimenti.

Dati definitivi: Possamai eletto sindaco di Vicenza con 50,54 per cento

Giacomo Possamai è stato eletto sindaco con il 50.54 per cento (e 23.416 voti) contro il 49,46 per cento (22.916 preferenze) ottenuto da Francesco Rucco del centrodestra. Alla fine al centrosinistra basta un vantaggio di soli 500 voti per aggiudicarsi il governo della città veneta.

Il centrodestra vince in tutte le città. Il centrosinistra si prende Vicenza

Quando mancano poche sezioni alla fine dello scrutinio, il centrodestra è avanti in tutte le principali città al ballottaggio: Ancona, Siena, Massa, Brindisi, Pisa. A Terni invece. si impone Bandecchi, profilo civico. La coalizione oggi al governo ha ottenuto - al primo turno - anche l'amministrazione di Catania, Modica e Trapani.

A Vicenza arriva invece il successo del centrosinistra, con Giacomo Possamai eletto sindaco.

Anche a Brindisi, Siena e Pisa avanti il centrodestra. Testa a testa a Vicenza

Il centrodestra è avanti anche a Brindisi, Pisa e Siena, tra le principali città al voto. Il centrosinistra è avanti solo a Vicenza. Secondo lo spoglio del Viminale, a Brindisi Giuseppe Marchionna raccoglie (con 70 sezioni su 80 scrutinate) il 53,56 per cento, mentre il candidato del centrosinistra Roberto Fusco si ferma al 46,44 per cento. A Siena è avanti (con il 52,10 per cento) Fabio Nicoletta, candidato del centrodestra. A Pisa (con metà delle sezioni scrutinate) il sindaco uscente (sempre del centrodestra) Michele Conti è avanti con il 52,60 per cento, mentre Paolo Martinelli del centrosinistra si ferma al 47,40 per cento.

A Vicenza il candidato del Pd e di altre liste civice Giacomo Possamai guida con il 50,72 per cento (ma restano quindici sezioni da scrutinare). A Terni con oltre il 90 per cento delle sezioni scrutinate vince l'imprenditore Stefano Bandecchi (che prende il 54,86 per cento).

Ad Ancona avanti il centrodestra

Con due terzi delle sezioni scrutinate (66 su 99) il candidato del centrodestra Daniele Silvetti è in vantaggio ad Ancona con il 51,34 per cento, davanti alla candidata sostenuta dal centrosinistra Ida Simonella, che si ferma al 48,66 per cento.

Nessun exit poll per le città al ballottaggio

Per le città al ballottaggio non verranno diffusi exit poll (com'è invece stato nel caso delle città siciliane) ma si attenderà l'esito dei primi scrutini.

I dati del Viminale sull'affluenza (escluse Sicilia e Sardegna): 49,64 per cento

Secondo quanto riporta il Viminale, il dato finale sull'affluenza nei comuni delle regioni a statuto ordinario è dato al 49,64 per cento, in calo rispetto al 58,39 per cento di due settimane fa.

Exit poll: anche a Modica vince il centrodestra

Maria Monisteri Caschetto, candidata sostenuta dal centrodestra ma di espressione civica, sarà eletta al primo turno come sindaco di Modica, stando agli exit poll di Noto Sondaggi per Videoregione Sicilia. Otterrebbe il 64-68% contro il 23-27% di Ivana Castello.

Exit poll: a Ragusa sarà riconfermato il sindaco uscente (lista civica)

A Ragusa (stando sempre al sondaggio realizzato da Noto) il sindaco uscente Peppe Cassi' sarebbe in vantaggio con una forbice compresa tra il 59 e il 63 per cento, mentre Riccardo Schinna' (centrosinistra) si attesterebbe tra il 18 e il 22 per cento. Anche in questo caso, quindi, ci sarebbe una vittoria al primo turno.

Exit poll: Siracusa verso il ballottaggio

Sempre secondo il primo exit poll di Noto, con una copertura del campione dell'80%, alle elezioni comunali a Siracusa è in testa il candidato sindaco del centrodestra

Ferdinando Messina, con una forchetta tra il 24 e il 28%, sulla candidata sostenuta da centrosinistra e Movimento 5 Stelle, Renata Giunta, che avrebbe una percentuale tra il 23% e il 27%. Francesco Italia, il sindaco uscente, ha raggiunto un intervallo tra il 20 e il 24 per cento. In questo caso si andrebbe al ballottaggio.

Exit poll: Trapani verso il centrodestra

In base al primo exit poll realizzato da Noto sondaggi per Vr Sicilia, con una copertura del campione dell'80%, alle elezioni comunali di Trapani è in testa il candidato di centrodestra Maurizio Miceli con una forchetta tra il 42 e il 46%, mentre l'attuale sindaco Giacomo Tranchida, in corsa per il suo secondo mandato, è accreditato in una percentuale tra il 38 e il 42%. Anche a Trapani, comune di quasi 70mila abitanti, la vittoria al primo turno scatta dopo aver superato quota 40 per cento.

Exit poll: Catania verso il centrodestra

Secondo gli exit poll dell'istituto demoscopico Noto, Catania va verso il centrodestra: per Enrico Trantino, il candidato sostenuto da FdI, Lega e FI, un consenso che si muove tra il 56 e il 60 per cento. In virtù della legge siciliana (la regione è a statuto speciale), basta superare la soglia del 40 per cento per evitare il ballotaggio. Per il suo avversario Maurizio Caserta (supportato da Pd e M5s) sarebbe al 27,5-31,5 per cento dei consensi

Urne chiuse, parte lo spoglio

Fino alle 15 di oggi pomeriggio si è votato per il secondo turno delle elezioni amministrative in 41 comuni, tra cui 7 capoluoghi. Ieri sera, in base all'ultimo aggiornarmento del Viminale, aveva votato il 37,51 per cento degli aventi diritto.



A interessare, in particolare, è il risultato del secondo turno dei maggiori centri coinvolti in questa seconda tornata elettorale: Ancona soprattutto, unico capoluogo di regione, ma anche Vicenza. E poi Brindisi, Massa, Pisa, Siena e Terni. Due settimane fa, era stata la coalizione di centrodestra a ottenere i risultati più favorevoli, vincendo in quattro capoluoghi di provincia: Latina, Imperia, Treviso e Sondrio. Il Pd ha invece ottenuto la riconferma a Brescia e ha eletto il sindaco a Teramo (con i grillini).

I seggi erano aperti anche in 128 comuni siciliani. Tra questi sono presenti quattro capoluoghi di provincia: Catania (dove la premier Meloni ha chiuso la campagna elettorale e Pd e M5s sostengono un candidato comune), Ragusa, Siracusa e Trapani. Solo in altri 11 comuni si potrà andare al ballottaggio (per la stragrande maggioranza dei comuni, invece, il voto si chiuderà al primo turno). In totale sono circa 1,3 milioni i cittadini al voto in regione. Mentre in Sardegna, l'altra regione a statuto speciale chiamata alle urne, i comuni al voto sono 39: tra questi solo due ((Assemini e Iglesias) superano i 15 mila abitanti ed è quindi previsto, eventualmente, il ballottaggio.