"E' l'ora del Mes. Meloni trovi una soluzione. Non possiamo fare i sabotatori in Ue”. Parla Cattaneo (FI)

Roma. Questione di serietà, anzitutto. “Non credo che possiamo permetterci, come Italia, di giocare il ruolo dei sabotatori dell’Ue, né rischiare di compromettere il Pnrr”. E dunque? “E dunque sono convinto che Giorgia Meloni saprà trovare una soluzione definitiva sul Mes”. Alessandro Cattaneo parla con la fermezza di chi è convinto che “governare è anzitutto fare i conti con la realtà”. E per questo il deputato di Forza Italia squarcia, per primo, il velo di ambiguità dietro cui il centrodestra copre i suoi tentennamenti sul Fondo salva stati. Ratificare, dunque? E come convincere il governo?

