Il progetto di Calenda e Renzi non è riuscito a esprimere un'identità riconoscibile. Tornare al 2019

Il Terzo polo e l'identità non riconoscibile: come riportare in vita una cultura politica basata su giustizia e libertà

Gli ultimi giorni sono stati molto dolorosi per chi ha vissuto dall’interno di una speranza politica lo scontro finale tra Calenda e Renzi, davvero non degno delle qualità di entrambi. Non voglio parlare delle pieghe (piaghe?) distruttive che hanno preso il sopravvento, voglio raccontarvi un sogno. Un mio vero sogno notturno che dirà forse tutto quanto vorrei comunicare. Ho sognato che, intorno a una tavola allegra, Valiani e Draghi si scambiavano ricordi e racconti su La Malfa e su Ciampi (mischiando probabilmente quanto avevo ascoltato molti anni fa dalla viva voce di Valiani con le parole dedicate da Draghi a La Malfa nel suo intervento alla Camera del novembre 2021). Ognuno, si sa, ha l’inconscio che può. Ma l’effetto consolatorio e riparatore del sogno è stato profondo e immediato, per quanto non durevole. Forse non era solo un sogno. Forse indicava una strada da ripercorrere.